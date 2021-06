Saúde de Serra do Mel realiza barreira sanitária em avenida e feira livre

Em mais uma medida de combate e enfrentamento ao Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Serra do Mel em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e apoio da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar, realizou na manhã do domingo, 30, iniciando às 4h30 da madrugada, barreira sanitária nas imediações da Avenida 13 de Maio, se estendendo até a feira livre do município, que é realizada aos domingos.

Durante a barreira, era realizada a aferição da temperatura e higienização, além das orientações para o cumprimento do Decreto Estadual, quanto ao toque de recolher aos domingos e durante a semana das 22h às 06h da manhã.

Outro ponto importante durante a barreira sanitária foi o de impedir a participação de feirantes de outros municípios na feira local, tendo em vista que a Administração Municipal permitiu a feira livre, sendo apenas com feirantes do município, para evitar justamente a proliferação do Coronavírus.

“Na feira livre o trabalho foi intensificado informando sobre os cuidados de prevenção contra a doença, uma vez que o fluxo é mais intenso e o risco de contágio também passar a ser maior. Precisamos que as pessoas sejam conscientes que o vírus continua circulando e que evitem ao máximo a circulação a aglomeração”, disse Anacélia Freitas, secretária municipal de saúde.

A Administração Municipal entende que a medida auxilia no controle da propagação do vírus no município.