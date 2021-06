Caern deixa moradores de Serra do Mel sem água a quase 50 dias

De acordo com moradores da Vila Mato Grosso, aproximadamente 50 dias que estão sem água devido a quebra do poço. “Já informamos o problema a Caern por diversas vezes, mas até hoje não apareceu ninguém aqui. Isso é uma vergonha e falta de respeito com os consumidores”, disse revoltado um morador.

Devido a falta de conserto e manutenção por parte da Companhia de Águas e esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), na bomba do poço na Vila Mato Grosso, que abastece também as vilas Espírito, Goiás, Brasília e Rio Grande do Norte, os moradores estão sem água e sem qualquer previsão de quando o problema será solucionado.

De acordo com moradores da Vila Mato Grosso, aproximadamente 50 dias que estão sem água devido a quebra do poço. “Já informamos o problema a Caern por diversas vezes, mas até hoje não apareceu ninguém aqui. Isso é uma vergonha e falta de respeito com os consumidores”, disse revoltado um morador.

A reclamação dos moradores também se justifica pelo fato de estarem vivenciando um aumento de casos de Covid-19 na região e não ter água sequer para as necessidades mais básicas, como lavar as mãos.

“Cadê a água, gente, cadê a nossa água. Em plena pandemia, nós aqui com quase 50 dias sem água, não pinga uma gota de nada na torneira”, reclamou um morador.

Ainda segundo o morador, a situação não tem se agravado mais porque a prefeitura tem abastecido por meio de carro-pipa, mas a gente sabe que é um paliativo. Está muito complicado. Só Deus na causa”, finalizou o morador.