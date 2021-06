Moradores de Serra do Mel clamam por recuperação e acostamento da RN-011

A cada dia que se passa, os buracos na RN-011, que dá acesso ao município de Serra do Mel pela BR-110, estão se transformando em verdadeiras crateras.

São vários os trechos em que a RN-011 a malha asfáltica está esburacada, intransitável, abandonada e provocando danos aos veículos que diariamente utilizam a RN como via de acesso.

Apesar das inúmeras e constantes cobranças do prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), do município de Serra do Mel, para que o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) possa realizar o serviço de tapa-buraco, até o momento não se tem qualquer resposta em relação às solicitações.

Inclusive, esse mesmo apelo foi feito pelo deputado estadual George Soares (PL), no entanto, mas até a presente data, continua sem solução.

Enquanto isso, o que se observa é a população indignada com a situação da referida RN, tendo em vista ser umas principais vias de acesso para quem se desloca para a cidade de Mossoró.

Além da buraqueira, outro problema que os motoristas enfrentam na RN-011 é que não existe acostamento. Quando um veículo apresenta defeito fica no meio da pista de rolamentos.

Assim como os moradores do município de Serra do Mel, os proprietários de veículos clamam que o Governo do Estado possa recuperar a RN-011, realizando o serviço com material de boa qualidade, tendo em vista que os últimos tapa-buracos duraram poucos meses.