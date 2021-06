Prefeitura de Serra do Mel realiza ações de conscientização e prevenção sobre o 18 de maio

De acordo com Lívia Katiana de Azevedo, secretária da pasta de Assistência Social, a ação também esteve em órgãos públicos, como na sede dos poderes Executivo e Legislativo e no comércio local, oportunidade em que realizou panfletagem e distribuiu rosa, que representa o 18 de maio.

A Prefeitura de Serra do Meio, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou na manhã desta terça-feira, 18, ação na entrada da cidade com entrega de panfletos e adesivando veículos como um meio de conscientização e prevenção em celebração ao dia 18 de maio – Dia de Combate ao abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

De acordo com Lívia Katiana de Azevedo, secretária da pasta de Assistência Social, a ação também esteve em órgãos públicos, como na sede dos poderes Executivo e Legislativo e no comércio local, oportunidade em que realizou panfletagem e distribuiu rosa, que representa o 18 de maio.

A secretária ressaltou que mesmo com a pandemia da Covid-19, os serviços de proteção à Criança e ao Adolescente no município continuam funcionando, seguindo todas as orientações e recomendações do Ministério da Cidadania e do Ministério da Saúde.

“O objetivo é proporcionar reflexões sobre o assunto, bem como a importância de todos serem agentes de proteção quando for identificado algum sinal de abuso ou exploração sexual de crianças ou adolescentes. Essa causa precisa ser um compromisso coletivo”, ressaltou a secretária.