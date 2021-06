Prefeito de Serra do Mel solicita investimentos do BNB para beneficiar colonos e revitalizar cajucultura

Na oportunidade, o prefeito solicitou a realização de um diagnóstico, envolvendo a secretaria municipal de Agricultura, Banco do Nordeste e Sebrae, em todas as vilas, que ao final possa identificar os agricultores e colonos que precisam de crédito para recuperar a cajucultura “que é o forte da economia do município, que gera oportunidade e renda para os colonos e suas famílias”, observou o prefeito Bibiano.

O prefeito de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo (PL), se reuniu na tarde de ontem, 6, na sede da Câmara Municipal com o superintendente do Banco do Nordeste no Rio Grande do Norte, Thiago Dantas e Silva, o gerente de negócios do BNB, em Mossoró, Fernando.

Eles fizeram uma explanação sobre o que o Banco do Nordeste já investiu e vem investindo no município através de vários programas de incentivo e liberados para os agricultores, tanto no que diz respeito a investimentos quanto de custeio.

Na oportunidade, o prefeito solicitou a realização de um diagnóstico, envolvendo a secretaria municipal de Agricultura, Banco do Nordeste e Sebrae, em todas as vilas, que ao final possa identificar os agricultores e colonos que precisam de crédito para recuperar a cajucultura “que é o forte da economia do município, que gera oportunidade e renda para os colonos e suas famílias”, observou o prefeito Bibiano.

De acordo com o prefeito, é necessário ampliar os investimentos, custeios para os colonos e proprietários rurais “para que eles tenham disponíveis recursos suficientes que possam revitalizar a cajucultura”, comentou o prefeito.

Bibiano também ressaltou a importância da Administração Municipal buscar ampliar os projetos que fortaleçam os agricultores e os que trabalham com a castanha. “Saímos da reunião bastante confiante de que o município terá cada vez mais investimentos para fortalecer a cajucultura e gerar renda e oportunidades para nosso povo”, disse o prefeito Bibiano.