Souza propõe modelo de gestão compartilhada do Hospital Regional da Mulher

Durante a sessão plenária desta terça-feira (01), na Assembleia Legislativa, o deputado Souza (PSB) propôs debater junto ao Governo do Estado um modelo de gestão compartilhada para o Hospital da Mulher, que está sendo construído em Mossoró.

O parlamentar reforçou a importância do equipamento para a região Oeste e disse que irá promover audiência pública para discutir o assunto.

“Desde o início da construção do projeto venho alertando para saber como vai funcionar a unidade em relação aos recursos humanos. É preciso pensar e elaborar um modelo para a gestão. Irei propor uma audiência pública com a participação da Secretaria Estadual de Saúde e universidades no sentido de começarmos a planejar esse modelo”, explicou Souza.

Entre as sugestões do Deputado, está a criação de um campo de estágio para os estudantes de medicina da Uern, já que o hospital está sendo erguido dentro do campus da Universidade

“Sei da importância dessa estrutura para a região, para a saúde da população, quanto mais se tivermos um modelo de gestão compartilhada com a participação das universidades e Governo Federal no sentido de termos um campo de estágio, ou seja, um hospital universitário. Boa estrutura nós temos, o que precisamos é de recursos e material humano”, defende Souza.