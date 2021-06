Prefeitura de Serra do Mel avança para regularização fundiária do Francisco de Assis II

O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), do município de Serra do Mel, se reuniu nesta segunda-feira, com membros da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (Funcern).

Na pauta, a regularização fundiária do habitacional Francisco de Assis II, que contempla 95 famílias com o título.

Na oportunidade, o prefeito Bibiano assinou e encaminhou documentação necessária ao cartório para a devida regularização.

“A Administração Municipal fica feliz pelo avanço na questão da regularização fundiária. E tenho certeza que muito em breve as famílias beneficiadas estarão recebendo o seu título, passando a propriedade a ser de fato, de verdade, dos atuais moradores”, ressaltou o prefeito.

O chefe do executivo municipal ressaltou ainda que cada regularização fundiária, se a pessoa fosse contratar um topógrafo e advogado, teria que desembolsar um valor considerável. No entanto, a Administração Municipal pensando também nessa questão, tem se empenhado para os moradores possam receber as escrituras sem qualquer ônus.