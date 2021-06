Serra do Mel completa 33 anos de emancipação política

Nesta quinta-feira, 13, o município de Serra do Mel comemora seu 33º aniversário de emancipação político-administrativa, tendo conseguido a sua autonomia política, se desmembrando das terras de Assu, Areia Branca e Carnaubais, no dia 13 de maio de 1988, conforme a Lei Estadual nº 803.

Atualmente o município é administrado pelo prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), que comentou sobre como seria a data se não houvesse a pandemia. “Gostaríamos de fazer uma festa muito especial, um evento que os munícipes merecem, assim como a Administração Municipal vinha realizando, mas em virtude dessa pandemia, não estamos podendo fazer nada”, ressaltou o prefeito.

Mesmo assim, “quero aproveitar o momento para mandar uma mensagem, um agradecimento à nossa população, o respeito que nossa Administração tem por cada cidadão serramelense, diante o que o município vem conquistando, se desenvolvendo em todos os setores”, disse Bibiano.

O chefe do Executivo de Serra do Mel destacou a importância de cada prefeito, vice-prefeito e secretários das administrações passadas. “Quero cumprimentar a cada um, ressaltando que cada um contribuiu para que nossa cidade evoluísse”, comentou.

Bibiano também lembra o potencial do município de Serra do Mel na cajucultura, na agricultura, que vem se desenvolvendo. “É fundamental nossa cajucultura. É uma honra fazer parte do crescimento de Serra do Mel como prefeito”, ressaltou Bibiano.

Finalizando, o prefeito disse que deseja que os serramelenses continuem esperançosos, “para juntos superarmos esta pandemia e muita saúde, para que unidos possamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento de nosso povo”, acrescentou.

HISTÓRICO

Mesmo antes da implantação do projeto de colonização da Serra do Mel que surgiu, em 1970, de uma ideia do então Governador Cortez Pereira e só foi implantado em 1972, a localidade já era conhecida pelos caçadores como Serra do Mel em virtude da grande quantidade de mel silvestre produzido pelas abelhas existentes em abundância na região.

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

Elevado à categoria de município com a denominação de Serra do Mel, pela lei complementar nº 056, de 12/05/1988, ou pela lei estadual n 803 de 13-05-1988, desmembrado de Carnaubais, Areia Branca, Mossoró e Assu. Sede no atual distrito de Serra do Mel, ex-povoado do município de Carnaubais. Constituído do distrito sede. Instalado em 01/06/1989.