Homem é morto com vários disparos de arma de fogo em Serrinha dos Pintos

A Polícia Militar de Serrinha dos Pintos, na região do médio oeste do Rio Grande do Norte, registrou o primeiro homicídio do ano no município, considerado tranquilo e pacato.

O crime aconteceu por volta das 12h desta quarta-feira (2). A vítima foi identificada como Gezimar Bezerra da Silva, de 46 anos.

De acordo com a PM, a viatura foi acionada ao local, na Rua Eugênio Costa, 74, Centro, com informações sobre disparos de arma de fogo. Chegando lá, Gezimar já estava caído no meio da rua, sem vida. Nenhuma testemunha se apresentou para relatar como o crime aconteceu.

Ainda segundo a PM, o homem era natural de Antônio Martins e estava morando há pouco tempo no local. Há ainda a informação de que ele já tinha passado pelo sistema prisional por um homicídio ocorrido em Pilões.

A PM isolou o local até a chegada do Itep de Pau dos Ferros, para remoção do corpo. Os peritos não divulgaram a quantidade exata de disparos que atingiram Gezimar, mas a arma utilizada foi uma pistola de calibre .380.

O Itep ainda informou que entre os pertences encontrados nos bolsos da vítima, estavam 10 munições de revólver calibre 38. A arma, no entanto, não foi encontrada.