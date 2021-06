Agricultura de Serra do Mel afina novas parcerias com Sebrae

A secretária Andréia Vicente, da Secretaria de Agricultura do município de Serra do Mel, recebeu a visita de Paulo Miranda, que é gerente do escritório regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Mossoró, e do analista técnico Lecy Gadelha.

Em pauta, as ações já realizadas pelo órgão no município e o levantamento de novas demandas, visando a continuidade da parceria Prefeitura Municipal e Sebrae.

“Temos importantes ações já realizadas no município de Serra do Mel, como orientações sobre alternativas econômicas, sustentáveis e socialmente viáveis que garantem benefícios aos produtores rurais do município”, ressaltou o gerente.

Já a secretária Andréia Vicente ressaltou que a orientação do prefeito Josivan Bibiano de Azevedo é encontrar e implementar ações que garantam o melhor para o homem do campo.

“Contabilizamos esse importante apoio do Sebrae, uma parceria que já garantiu a aplicação de novas tecnologias para o crescimento do bem-estar do produtor inserindo-o no processo de desenvolvimento, bem como a preservar o meio ambiente em que trabalha”, comentou a secretária.