LabSis registra novo tremor de terra no município de Caraúbas

O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) voltou a registrar um tremor de terra no município de Caraúbas, na região do médio oeste do estado.

O evento, de magnitude preliminar 1.5 mR, aconteceu na quarta-feira (2), às 21h38 UTC (18h38, hora local).

O último tremor registrado pelo laboratório no município aconteceu no dia 31 de maio, com magnitude preliminar 1.3 mR. O evento em questão foi, inclusive, escutado por alguns moradores do município, que entraram em contato com o LabSis.

Sobre o ocorrido na quarta-feira, não houve registro de que nenhum de moradores que tenham escutado ou sentido o tremor.

“O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no Rio Grande do Norte e na região Nordeste do país”.