Budogue é morto a tiros em Mossoró; sexta ocorrência de homicídio em 36 horas

O fugitivo de justiça Emerson Franco da Silva, conhecido por Mecim Budogue Banguelo, de 27 anos, foi morto com tiros de pistola no início da noite deste domingo, 6, no bairro Santo Antônio, zona norte de Mossoró.

É a sexta ocorrência de assassinato neste sábado e domingo.

A vítima participava de um bingo, quando teria chegado os atiradores, pegando-o de surpresa. Baleado várias vezes, Budogue foi levado pelos amigos para a Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Santo Antônio, onde já chegou sem vida.

O corpo deve ser levado pela funerária para passar por exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), coordenação regional de Mossoró, devendo ser liberado em seguida para velório e sepultamento.

O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios. A vítima, que deveria está cumprindo pena por assalto, também era investigado por homicídio. Teria ligações com traficantes de drogas.