Cinco assassinatos a tiros na tarde deste sábado, dia 5 de junho, em Mossoró

Primeira ocorrência teve como vítima Diego Ramon, de 30 anos, da Polícia Militar do Estado do Ceará, perto do Hotel Vitória Palace. A segunda ocorrência foi no bairro Pousada das Thermas e teve como vítima Erikson Rutênnio, de 26 anos. A terceira foi no bairro Alto da Conceição e a vítima foi o mecânico Emerson Carlos, de 32 anos. Já por volta das 19h30, a dona de casa Maria Rita, de 51 anos, e a filha Maria Clara, de 16 anos, foram executadas dentro de casa no bairro Pousada das Thermas. Veja fotos das vítimas e mais detalhes das ocorrências deste sábado, 5.

A Polícia confirmou, há pouco, cinco mortes por arma de fogo na tarde deste sábado, 5, em Mossoró. A primeira vítima foi o Policial Militar Diego Ramon da Silva Grigório, de 30 anos.

A segunda vítima é Erikson Rutênnio da Silva Santos, de 26 anos. Foi executado quando chegava em casa de moto na Rua Francisca Alves da Silva, na Pousada das Thermas.

Neste caso, a polícia não tem certeza se os assassinos estavam num carro ou de moto. Vão checar nas câmeras de vigilância do bairro para saber desta informação.

O terceiro caso, também de execução, no bairro Alto da Conceição. O mecânico Emerson Carlos Santana Bezerra, de 32 anos, foi baleado várias vezes no quintal de casa e morreu.

Neste caso, haviam várias testemunhas. Elas relataram que eram mais ou menos 4 homens, todos armados encapuzados. Chegaram invadiram, mataram e fugiram.

Por volta das 19h30, a Polícia recebeu mais um chamado, novamente do Pousada das Thermas, informando de outra ocorrência de homicídio por arma de fogo.

Desta vez, as vítimas são a dona de casa Maria Rita Vieira de Freitas, de 51 anos, e a filha maria Clara Vieira de Freitas, de 16 anos. O local está isolado pela Policia Militar aguardando o ITEP e a Policia Civil.

Com a chegada do ITEP e a Polícia Civil, percebeu-se que os assassinos usaram escopetas calibre 12. Maria Rita morreu na sala e a filha dela em cima da cama, no quarto. No momento do ataque, havia uma jovem na casa, que teve a vida poupada pelos assassinos.

Os corpos de Erikson e Emerson foram removidos para exames na sede do ITEP, que assim que concluiu, teve que viajar a cidade de Apodi, para recolher uma vítima de suicídio.

Em seguida, a equipe do ITEP se dirigiu à rua Helena Oliveira de Moura, no bairro Pousada das Thermas, novamente, para recolher os dois corpos Maria Rita e Maria Clara e iniciar as investigações do caso.