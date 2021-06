Semana será de poucas chuvas no RN, segundo previsão da Emparn

As análises da Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) preveem mais uma semana com poucas chuvas no Rio Grande do Norte.

Os termômetros devem variar em Natal, entre 25°C, durante as madrugadas e 31°C, durante as tardes. Na região do Seridó, as mínimas deverão variar entre 22°C a 26°C e as máximas devem girar em torno dos 34°C. Já nas regiões Serranas, as temperaturas devem variar entre 20°C e 31°C.

A previsão leva em consideração o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que no momento está ao norte da linha do Equador, associada a predominância do vento no sentido sul e sudeste, dificultando a formação das chuvas sobre o estado.

“Essa configuração do vento, favorece a concentração das chuvas na faixa litorânea dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Aqui no litoral leste do Estado poderão ocorrer pancadas de chuvas durante as madrugadas e início das manhãs associadas ao efeito brisa e a umidade proveniente da região oceânica”, avaliou Gilmar Bristot, chefe da unidade.

Previsão da semana

07/06/21- segunda-feira- Céu parcialmente nublado a claro no interior e pancadas de chuva no Litoral Leste a qualquer hora do dia.

08/06/21- terça-feira Céu parcialmente nublado a claro no interior e pancadas de chuva durante no Litoral Leste a qualquer hora do dia.

09/06/21-quarta-feira- Céu parcialmente nublado a claro no interior e pancadas de chuva no Litoral Leste e Agreste a qualquer hora do dia.

10/06/21-quinta-feira - Céu parcialmente nublado a claro no interior e pancadas de chuva no Litoral Leste e Agreste a qualquer hora do dia.

11/06/21-sexta-feira- Céu parcialmente nublado a claro no interior e pancadas de chuva no Litoral Leste e Agreste a qualquer hora do dia.

12/06/21- sábado- Céu parcialmente nublado a claro no interior e pancadas de chuva no Litoral Leste e Agreste a qualquer hora do dia.

12/06/21- Domingo- Céu parcialmente nublado a claro no interior e pancadas de chuva no Litoral Leste e Agreste a qualquer hora do dia.