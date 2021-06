Serra do Mel inicia imunização dos servidores da educação contra a covid19

De acordo com a Secretária Municipal de Educação, professora Milane Azevedo, “é uma conquista esperada por todos, que será gratificante para todos. E desejo que se estenda logo a toda população. Com a vacina, nos sentiremos mais seguras para trabalhar”, ressaltou a secretária.

Teve início nesta segunda-feira, 7, a vacinação dos profissionais da educação, em Serra do Mel, com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, do fabricante AstraZeneca/Oxford.

A nova ampliação será de forma escalonada, contemplando inicialmente os professores e professoras das creches e da pré-escola.

A imunização, com a vacina AstraZeneca/Oxford, será na escola da Vila Rio Grande do Norte, começa a partir das 13h.