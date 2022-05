De olho na Série D, o Potiguar enfrenta o Santa Cruz

O Potiguar de Mossoró, joga hoje à tarde, 22, às 17h, no estádio Nogueirão, sua última partida do primeiro turno do campeonato estadual diante da equipe do Santa Cruz.



Mesmo sem chance de conquistar o título da Taça Cidade de Natal, a equipe alvirrubra, que vem de dois resultados positivos e embalada na reta final da primeira fase, busca somar o máximo de pontos possível visando a vaga na Série D do campeonato Brasileiro.



O técnico Edson Porto falou durante a semana sobre as possíveis mudanças na equipe que deverá começar jogando.“O confronto diante do Santa Cruz será muito importante, pois, precisamos somar pontos visando uma vaga da Série D. Vamos ter o Da Silva, que será mais uma opção para o nosso setor de armação, é um jogador que já vi atuando pelo Coruripe-AL, tem um grande potencial".



Motivado após duas vitórias consecutivas, o técnico alvirrubro quer aproveitar o fator casa e somar mais três pontos e subir ainda mais na tabela de classificação. "Hoje ocupamos o quinto lugar na classificação, com 13 pontos, Vamos aproveitar os treinos e focar no confronto em casa”.



Para Alexandre, zagueiro do time macho, a importância desse jogo, passa pela possibilidade real de conquistar a vaga para a Série D e para que a equipe entre no segundo turno muito mais motivada. “Infelizmente não conquistamos o título do 1° turno, mas estamos brigando pela Série D e precisamos somar o maior número de pontos possíveis. Uma vitória será de fundamental importância, pois, entraríamos mais animados para buscar o segundo turno”.



O alvirrubro deverá começar a partida com a seguinte equipe: Roberto, Bruno Paraíba, Célio Lima, Alexandre, Ciel, Ricardo Baiano, Lima, Gleison Paraíba e Daniel (Da Silva), Dudu e Cleiton.