Mossoroense e mais dois são executados a tiros na zona rural de Assu

Quatro homens armados, vestidos de preto e usando máscaras, executaram Mário Sérgio Alves, de 26 anos, natural de João Câmara/RN, Francinildo Cortes, conhecido por Negão, de Mossoró, e Camilo Pedro Fernandes, 27 anos, natural de Assú/RN, por volta das 18h20 desta terça-feira, 8, na localidade de Poré, que fica entre as cidades de Assu e Carnaubais, no Vale do Açu.

As testemunhas, de tão assustadas com tamanha violência, não comentaram sobre o caso na comunidade. O Blog de Toni Martins divulgou que os assassinos chegaram a pé, na comunidade, e surpreenderam as vítimas, que foram colocadas de joelhos em seguida executadas com tiros de doze. Não se tem informações nem o tipo de veículo que fugiram.

A Polícia Militar da cidade de Assu foi acionada ao local, que tratou de fazer o isolamento da área e os primeiros levantamentos da ocorrência. Policias Civis de Assu acionaram o Instituto Técnico Científico de Perícia para remover os corpos para exames e fazer a identificação oficial na sede regional do ITEP, em Mossoró-RN.

A identificação das vítimas foi possível ainda no local. Segundo o Blog FoCoelho, uma das vítimas dirigia um Crossfox vermelho. os bandidos revistaram este veículo e conseguiram levar alguns pertences. Não se tem conhecimento até agora o que teria motivado o triplo homicídio, que deve ser investigado pela Delegacia de Assu.