Suspeitos de assalto morrem em confronto com a PM, no Santo Antônio

Os dois homens, identificados como Aluísio Severiano da S. Neto e Antônio Lucas da S. Alves, ainda chegaram a ser socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas já chegaram ao local sem vida. De acordo com a PM, a dupla teria praticado um roubo no Abolição I e depois empreendeu fuga em uma motocicleta, sendo perseguida por uma viatura até o bairro Santo Antônio. No local, eles entraram em matagal e começaram a atirar nos policiais, que revidaram a agressão. Nenhum PM ficou ferido na ação.