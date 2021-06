Enem 2021: resultados da isenção de taxa de inscrição serão divulgados hoje (9), prevê edital

Está previsto para ser divulgado nesta quarta-feira, 9, o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Estudantes que solicitaram a isenção podem acompanhar a decisão através da Página do Participante.

Os candidatos que tiveram o seu pedido aprovado ainda devem realizar a inscrição para o exame que acontece entre os dias 30 de junho e 14 de julho, para as duas modalidades da prova.

A taxa de inscrição custa R$ 85 e têm direito a não pagar os candidatos que estão cursando a última série do ensino médio no ano de 2021, em qualquer modalidade de ensino nas escolas da rede pública; e aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou foram bolsistas integrais na rede privada e têm renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa.

A isenção pôde ser solicitada também por aqueles estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, membros de família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

As provas do Enem nas versões impressas e digitais serão aplicadas nas mesmas datas, em 21 e 28 de novembro. Para se inscrever, é preciso acessar a página: enem.inep.gov.br/participante.



Cronograma do Enem 2021

Inscrições: de 30 de junho a 14 de julho

Pagamento da taxa de inscrição: até 19 de julho.

Atendimento Especializado: solicitação de 30 de junho a 14 de julho; resultado em 23 de julho; recurso de 26 a 30 de julho; resultado do recurso em 4 de agosto

Tratamento pelo Nome Social: solicitação de 19 a 23 de julho; resultado em 30 de julho; recurso de 2 a 6 de agosto; resultado do recurso em 11 de agosto

Recurso da justificativa de ausência e solicitação de isenção da taxa de inscrição: 14 a 18 de junho

Resultado do recurso da justificativa de ausência e solicitação de isenção da taxa de inscrição: 25 de junho

Provas: 21 e 28 de novembro