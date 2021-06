Família localiza corpo de jovem de 19 anos que desapareceu nos Paredões

Um jovem que estava desaparecido desde a sexta-feira (11), foi encontrado morto na tarde deste domingo (13), no bairro Paredões, em Mossoró.

De acordo com informações da Polícia Militar, a família afirmou que João Pedro Fernandes Nogueira, de 19 anos, havia saído de casa na sexta e ninguém soube mais notícias dele. A própria família realizou as buscas pelo jovem.

O corpo dele foi encontrado enterrado, em uma cova rasa, próximo a um rio localizado no bairro. Os familiares reconheceram apenas um boné que estava do lado de fora da cova e acionaram a PM.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) também esteve no local para realizar a remoção do corpo até a sede, onde passará por exame de necropsia. No local, foi possível determinar que João Pedro foi morto a tiros.

A Delegacia de Homicídios de Mossoró vai investigar o caso.