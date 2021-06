Homem assassinado estava praticando um assalto quando foi alvejado, diz Delegado

O homem foi identificado como Pedro Igo de Lima Rebouças, de 21 anos, morador do Abolição III. No momento do crime, ele estava em uma motocicleta, acompanhado de uma outra pessoa. De acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Mossoró, Valtair Camilo, Pedro e esta segunda pessoa estavam praticando um assalto a um pedestre, quando um popular avistou a cena e reagiu atirando contra a dupla. Pedro foi atingido e morreu no local.