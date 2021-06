Serra do Mel ganha nova UBS e amplia rede de atendimento à saúde da população

A Prefeitura de Serra do Mel inaugurou, nesta segunda-feira (14), a Unidade Básica de Saúde (UBS) José Erivan da Silva, na Vila Brasília, que terá atendimento com atenção básica e saúde bucal, além de equipes de Estratégias de Saúde da Família.

Quem procurar a UBS José Erivan de Oliveira, totalmente equipada com recursos próprios do município, poderá contar com serviços de consultas clínicas geral.

A obra foi entregue no período da tarde, durante solenidade com a presença do prefeito, vice e vereadores, que seguiram todos os protocolos de prevenção à Covid-19.

“Essa nova estrutura e novos equipamentos vão auxiliar e melhorar ainda mais os serviços oferecidos à população. Trabalhamos por uma saúde de qualidade. Claro, nada é perfeito, mas lutamos diariamente, aqui ou em Brasília, para melhorar nossas ações na área”, disse o prefeito Josivan Bibiano (PL).

Ainda segundo o prefeito, o novo equipamento público municipal é essencial para atender a comunidade, “assim como também vai proporcionar melhor qualidade no atendimento e no trabalho dos profissionais. Esta unidade está em ordem para servir nossa população”, ressaltou Bibiano.

Durante a inauguração, o prefeito ressaltou que noventa por cento dos recursos da obra foram alocados pela hoje ex-deputada federal Sandra Rosado e contrapartida do município.

"A cidade de Serra do Mel é grata à senhora Sandra Rosado, não apenas por esta obra, mas por várias outras que já foram construídas", concluiu o prefeito.

Também participaram da inauguração, obedecendo todos os protocolos de combate à covid-19. vice-prefeito Moabe Soares, vereadores, secretária de saúde, secretário de obras.