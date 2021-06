Homem é encontrado morto dentro de casa, no município de Baraúnas

Mais um crime de homicídio foi registrado na região oeste do Rio Grande do Norte. Um homem de 44 anos foi encontrado morto, dentro de casa, no bairro Planalto, município de Baraúnas.

O crime teria acontecido na manhã desta terça-feira (15), no bairro Planalto. A vítima foi identificada como José Jardeilson Gomes da Silva.

A Polícia Militar está no local fazendo o isolamento da cena. O delegado Luiz Fernando, responsável pela delegacia do município, afirmou que aguarda a chegada do Itep, de Mossoró, para irem até o local dar início às investigações e realizar a remoção do corpo.

Somente após a chegada dos peritos será possível determinar a causa da morte.

O MOSSORÓ HOJE apura os fatos.