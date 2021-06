Mulher é esquartejada e tem o corpo jogado em uma fossa, em Afonso Bezerra

A vítima, identificada como Dalvanir dos Santos Souza, de 39 anos, conhecida como “Fofinha”, estava desaparecida há 34 dias. O corpo foi encontrado na madrugada desta terça-feira (15). Os suspeitos, que já estão presos, são Werneck Cesar Linhares Santos, o “Pimentinha”, de 34 anos, e Djadson Vieira dos Santos, “Dede”, 34 anos. De acordo com o comandante do destacamento da PM de Afonso Bezerra, Sargento Lopes, “Pimentinha” contou que matou Dalvanir com uma “mata-leão”, jogou o corpo na fossa e todos os dias retirava uma parte e jogava no lixo. A cabeça da vítima, inclusive, foi encontrada nesta tarde, há cerca de 100 metros de onde o corpo estava. A PM aguarda a chegada do Itep de Mossoró para a remoção do corpo.