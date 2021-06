Ministros das Comunicações e da Cidadania realizam entregas de programas em Mossoró

Os ministros das Comunicações e da Cidadania, Fábio Faria e João Roma, estão na cidade de Mossoró, nesta quarta-feira (16), para a entrega de programas do Governo Federal. O evento acontece às 10h30, no Hotel Thermas.

Entre as pautas da reunião, estão o lançamento do edital da fase 1 do programa Digitaliza Brasil, a entrega do programa Wi-Fi Brasil e a assinatura do aditivo para liberação de recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Leite).

O primeiro programa vai transformar a recepção do sinal de televisão de analógica para digital. De acordo com a pasta, o Rio Grande do Norte tem 17 municípios aptos a aderirem ao programa e receberem equipamentos fornecidos pelo Ministério das Comunicações.

Já o programa Wi-Fi Brasil visa levar internet banda larga a localidades remotas do estado. A cidade de Mossoró é uma das 16 cidades-polo contempladas com a implantação da rede fixa da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) do programa Nordeste Conectado.

A iniciativa vai permitir conexão de até 100 gigabits por segundo para escolas, unidades de saúde e outras estruturas públicas.

Ainda durante o evento, o ministro da Cidadania, João Roma, fará a assinatura do aditivo para liberação de recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Leite).

O programa é uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar no Brasil. Por meio dessa iniciativa, agricultores, cooperativas e associações vendem seus produtos para órgão públicos. Atualmente, 17.179 famílias do Rio Grande do Norte são beneficiadas pelo programa.