“Estamos levando serviços de saúde até os homens", diz Márcia Cristina, de Tibau

A Secretaria Municipal de Saúde do município de Tibau iniciou a implementação do projeto saúde do homem, cujo projeto foi publicado em portaria no ano passado. De acordo com a secretária de saúde, Márcia Cristina Alves, o cronograma montado está sendo desenvolvido nas áreas urbana e rural, voltado a atenção à saúde do homem.

“Estamos levando serviços até os homens, seja em suas residências ou no local do trabalho. Isso para poder encaixar aos horários deles que muitas vezes só estão em casa à noite, ou então no local do trabalho”, ressaltou a secretária.

Ela ressalta que a receptividade tem sido muito boa, principalmente quando a saúde vai até eles. “Sabemos que os homens têm uma certa dificuldade de procurar as unidades de saúde. Alguns por não querer mesmo, outros por trabalhar durante o dia e chega cansado e quer descansar. Por isso, a saúde vai até essas pessoas, e a receptividade tem sido muito boa”, observou Márcia Cristina.

Outro detalhe importante apontado pela secretária, é que a ação aproxima o público masculino da iniciativa de cuidar da saúde e de se prevenir de doenças, tendo em vista que ele (o homem) ainda fala muito do conceito sobre “ir ao médico”.

Entre os serviços estão tratamento odontológico, teste de HIV, sífilis, teste de Covid, vacina para Covid, de acordo com a faixa etária seguindo o plano de vacina, vacina da influenza.

“Também faremos palestras voltada para saúde mental, pois sabemos da importância e a necessidade que todos precisam”, ressalta.

Da ação, foi feita a atualização do cartão de vacina através da multivacinação e a vacina de homens na faixa etária de 50 a 59 anos de idade, na comunidade de Gangorra.