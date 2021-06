Polícia Militar registra homicídios nos municípios de Umarizal e Alto do Rodrigues

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte registrou dois crimes de homicídio na manhã desta quinta-feira (17), tendo sido um cometido no município de Umarizal e outro no Alto do Rodrigues.

No primeiro caso, um homem conhecido como Júnior Félix foi morto a tiros em uma borracharia. Uma outra pessoa, ainda não identificada, também foi atingida pelos disparos e socorrida com vida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

Segundo a PM, as duas vítimas estavam sentadas nesta borracharia, localizada na Av. Integração, quando um suspeito chegou ao local em uma moto e passou a efetuar os disparos contra os homens.

Os policiais não souberam informar qual deles era o alvo do atentado e nem qual teria sido a motivação do crime.

O corpo de Júnior Félix foi removido para o Itep de Pau dos Ferros.

Já em Alto do Rodrigues, a polícia militar foi acionada por volta das 6h10, para as margens do Rio Piranhas–Açu, onde aconteceu o crime.

De acordo com o Sargento Lopes, comandante do destacamento da PM no município, a vítima, identificada apenas pelo apelido de “Jacaré”, dormia em uma rede, armada em uma barraca, quando foi alvejada com um disparo de arma de fogo, possivelmente, de uma espingarda bate-bucha.

O sargento ainda informou que “Jacaré” era muito conhecido na cidade. Era morador de rua e sempre dormia em locais abertos. Também ajudava em feiras e no mercado e não há histórico de envolvimento dele com ilícitos.

O Itep de Mossoró foi acionado para fazer a remoção do corpo da vítima. Os dois crimes serão investigados pela Polícia Civil.