Jovem que seguia para o velório da avó morre em acidente, em Felipe Guerra

Nesta quinta-feira (17) um jovem de 27 anos morreu vítima de um acidente de trânsito, na BR-405, no município de Felipe Guerra, no médio Oeste do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações de amigos, Kaedson Kairon Oliveira Fernandes estava indo ao município para o velório da avó dele. O jovem viajava em uma motocicleta. O veículo foi atingido violentamente por uma SW4, no KM 50 da BR.

Kaedson residia no bairro Belo Horizonte, em Mossoró. Uma ambulância do Samu ainda chegou a ser acionada, no entanto, com o impacto da colisão, ele sofreu diversas fraturas pelo corpo, entrando em óbito ainda no local.

Amigos de Kaedson Kairon relatam ao MOSSORÓ HOJE que ele era um rapaz muito bom, “desenrolado, trabalhador”. Estava estudando educação física e era empresário do ramo de smartphones.

O corpo do rapaz foi removido para exames na sede do Itep de Mossoró e, posteriormente, será liberado para a família realizar o sepultamento.