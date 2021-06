MP cumpre mandados de prisão e apura crimes eleitorais em Parnamirim

O Ministério Público Eleitoral deflagrou nesta sexta-feira (18) a operação Dízimo. O objetivo é investigar o cometimento de falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, peculato e associação criminosa na cidade de Parnamirim.

Ao todo, a operação Dízimo cumpre mandados de prisão temporária e outros de busca e apreensão no município.

O MP ainda não divulgou os nomes dos investigados, visto que a operação ainda está em curso e os mandatos ainda estão sendo cumpridos. Ao longo do dia, novas informações devem ser repassadas pelo MP.

A ação conta com a participação de 15 promotores de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), 17 servidores do MPRN e 68 policiais militares.