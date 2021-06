PRF prende motorista e apreende cerca de 50kg de maconha na BR-304, em Macaíba

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e apreendeu cerca de 50 quilos de maconha no início da tarde desta sexta-feira (18), no município de Macaíba. A apreensão aconteceu no Km 294, da BR-304.

A droga, que tinha origem no estado do Piauí, estava sendo transportada em um micro-ônibus e tinha como destino final o município de Natal. O homem preso é o condutor do veículo.

A abordagem ao veículo aconteceu por volta das 13h30. O entorpecente estava escondido no assoalho do micro-ônibus.

A apreensão contou, ainda, com a participação da Polícia Penal, com utilização de um cão farejador (unidade K9).

A ocorrência foi encaminhada para a sede da PF, na capital do estado, onde segue em andamento. O peso total da droga também ainda está sendo definido.