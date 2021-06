Justiça manda soltar os cinco presos na Operação Dizimo, em Parnamirim-RN

Ítalo de Brito Siqueira (vereador, do PSDB) e Rhalessa Cledylane Freire dos Santos (vereadora, do PDT), estão entre os 5 investigados por crimes de falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, peculato e associação criminosa pelo Ministério Público Eleitoral, presos durante a operação Dizimo, nesta sexta-feira, dia 18, em Parnamirim-RN

Um dia após a operação Dízimo, que prendeu dois vereadores, e ex vereador, ex-chefe de gabinete, presidente do Solidariedade e também o diretor do Clube Futebol Visão Celeste, ter sido realizada em Parnamirim, o juiz Daniel Cabral Maria Maia, determinou que todos fossem colocados em liberdade.

Com a decisão foram soltos.

Ítalo de Brito Siqueira (vereador, do PSDB)

Rhalessa Cledylane Freire dos Santos (vereadora, do PDT).

Alex Sandro da Conceição Nunes da Silva (ex vereador)

Sandoval Gonçalves de Melo (presidente do Solidariedade de Parnamirim)

Danilo Rodrigues Peixoto de Vasconcelos (Diretor do Clube de Futebol Visão Celeste).

Os 5 são investigados de terem cometido falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, peculato e associação criminosa pelo Ministério Público Eleitoral, que realizou a operação Dizimo (são evangélicos), nesta sexta-feira, dia 18.

