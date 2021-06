Lei Seca: 43 condutores são autuados por embriaguez no retorno de Tibau a Mossoró. A operação foi realizada neste final de semana nas cidades de Mossoró, Tibau e Assu. Ao todo, nas três cidades, foram abordados 1.225 condutores e 85 deles foram autuados por se recusarem a fazer o teste do etilômetro ou por soprarem o bafômetro e o resultado do teste dar positivo para embriaguez.

Ao todo foram cinco pontos de abordagens, sendo duas pequenas operações em Assu, duas em Mossoró e uma em Tibau.

A maior quantidade de infrações (43) foi registrada em Tibau, numa operação que visou fiscalizar as pessoas que estavam retornando da praia para a cidade de Mossoró.

As ações ainda registraram outros 61 autos por infrações diversas e removeram cinco veículos, dentre os quais, um Camaro que não estava licenciado desde 2012.