Assuense é morto com golpes de faca após briga de bar, no sítio Panon

A Polícia Militar de Assú registrou um crime de homicídio na noite deste domingo (20), no sítio Panon, zona rural do município.

A vítima foi identificada como Hércules Félix Pinto, de 25 anos, natural de Assu, morto a facadas por adolescente de 17 anos.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 20h42, por um vigilantes da UPA do Alto São Francisco, sobre um homem que havia dado entrada no local ferido com golpes de faca.

Apesar de ter sido socorrido, Hércules já chegou à unidade de saúde sem vida.

Ainda segundo a PM, testemunhas informaram que a vítima estava no Bar do Nem quando começou uma discussão com o adolescente. Em determinado momento, o menor puxou uma faca e desferiu cerca de três golpes em Hércules.

O motivo da discussão é desconhecido. O corpo do homem foi removido da UPA para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, em Mossoró, onde passará por exames e será liberado para sepultamento.