Sesap distribui 53.595 doses da vacina da Astrazeneca aos municípios

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) do Rio Grande do Norte está distribuindo, na manhã desta quarta-feira (23), 53.595 doses do imunizante da Astrazeneca/Fiocruz, aos municípios.

De acordo com a nota técnica, são 10 mil doses da reserva técnica para ser utilizada como primeira dose dos trabalhadores da educação e 43.595 vacinas para uso exclusivo como segunda dose de idosos entre 65 a 69 anos, conforme a pactuação entre Sesap e municípios.

A Secretaria ainda informou que aguarda a chegada de novas doses para dar continuidade ao processo de vacinação contra a Covid-19 no estado.

“O Ministério da Saúde sinalizou na terça-feira a distribuição de 113.370 doses para o Rio Grande do Norte, incluindo a vacina da Janssen, mas ainda não confirmou data e horário de entrega”, disse a nota.