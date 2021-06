Sem máscara, Bolsonaro provoca aglomeração no Aeroporto de Mossoró

O presidente Jair Bolsonaro desembarcou por volta das 9h15 desta quinta-feira (24) no aeroporto Dix-sept Rosado, Mossoró, Rio Grande do Norte.

A passagem dele na cidade foi rápida, não tendo nem chegado a deixar as dependências do terminal aéreo. De lá mesmo, ele e sua comitiva embarcaram em um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) para a cidade de Jucurutu.

Na cidade do alto oeste, cumpre agenda de visita às obras da Barragem de Oiticica, realizadas pelo governo do estado, com o apoio do governo federal.

Na breve visita a Mossoró, Bolsonaro desceu do avião sem máscara e cumprimentou, com direito a pegadas de mãos, os apoiadores que se aglomeraram na entrada do aeroporto. Muitos deles também não usavam máscaras.

AGENDA

Após visitar Jucurutu, o presidente segue para a cidade de Pau dos Ferros. No local, participará da assinatura da ordem de serviço para construção do Ramal do Apodi, que vai levar as águas do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco a 54 municípios localizados nos estados do RN, Paraíba e Ceará. O investimento é de R$ 938,5 milhões.