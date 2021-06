Souza fala da importância de discutir modelo de gestão do Hospital da Mulher

No horário destinado aos pronunciamentos dos deputados, na sessão ordinária desta quarta-feira (23), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado estadual Souza (PSB) usou o horário para mencionar a intenção de realizar uma audiência pública em Mossoró, para discutir o avanço das obras do Hospital da Mulher.

A audiência está programada para o dia 05 de agosto. “É uma das obras que, uma vez concluída, será de importância fundamental para toda a região”, justificou.

De acordo com ele, há uma necessidade de discutir sobre o modelo de gestão a ser implementado neste futuro hospital.

“A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) já começou a discutir sobre o assunto e ela será fundamental na nossa discussão. O nosso grande sonho é termos, no futuro próximo, na cidade de Mossoró, um Hospital Universitário e a gente quer dar esse primeiro passo”, disse.