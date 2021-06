LabSis registra tremor de terra em Caraúbas; evento foi relatado por moradores

Nesta quarta-feira (23), às 21h27, um tremor de terra, de magnitude preliminar 2.7 mR, foi registrado pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório Sismológico da UFRN na região do município de Caraúbas, no estado do Rio Grande do Norte.

Pouco tempo depois do registro do evento, diversos moradores do município de Caraúbas entraram em contato com Eduardo Menezes, técnico do LabSis, relatando sentir o evento desta quarta-feira.

O último evento registrado no município ocorreu na última quinta-feira (17), às 19h31 UTC, de magnitude preliminar 1.3 mR. Na ocasião, vários moradores da região também relataram sentir o tremor de terra.

Na última terça-feira (22), uma estação sismográfica foi instalada no município de João Câmara, também no Rio Grande do Norte, localizado a aproximadamente 244 km de distância do município de Caraúbas.

A nova estação tem como objetivo integrar o trabalho do Laboratório Sismológico da UFRN e da Defesa Civil local com a sociedade.

O LabSis/UFRN informou que permanece monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado do Rio Grande do Norte e na região Nordeste do país em tempo real.