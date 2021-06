Presidente assina OS para início da construção do Ramal do Apodi, no RN

Em visita ao município de Pau dos Ferros, nesta quinta-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, assinaram a Ordem de Serviço para início da construção do Ramal do Apodi, no Rio Grande do Norte.

O Ramal do Apodi vai levar as águas do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco a 54 municípios nos estados do Rio Grande do Norte (32), Paraíba (13) e Ceará (9), beneficiando 750 mil pessoas. O investimento federal no empreendimento é de R$ 938,5 milhões.

"Sou de uma região onde não falta água, mas consigo entender o quanto é valoroso esse bem para vocês aqui da região", afirmou o presidente Jair Bolsonaro.

A destinação de água do Projeto São Francisco à Bacia do Apodi está prevista desde o ano de 2004, quando foi elaborado o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) do empreendimento. Mas apenas neste ano o projeto saiu do papel.

"Essa obra vai beneficiar especialmente a região oeste do estado e quem mora aqui sabe a dificuldade que é viver sem água. A água é vida. E, por ser vida, o presidente abraça o Nordeste e nos emancipa e nos liberta, nos dando de verdade um futuro", disse o ministro Rogério Marinho.









SOBRE O RAMAL

As águas do São Francisco serão transportadas a partir da estrutura de controle do Reservatório Caiçara, na Paraíba, até o Reservatório Angicos, já no Rio Grande do Norte.

A vazão será de 40 m³ por segundo até o quilômetro 26, de onde deriva o Ramal do Salgado, que levará as águas para o estado do Ceará em intervenção futura.

Após essa derivação, a vazão será de 20 m³ por segundo. Toda a infraestrutura contará ainda com três áreas de controle, 23 trechos de canais, com extensão de 96,7 quilômetros, sete aquedutos, oito rápidos e um túnel.

O Rio Grande do Norte será o estado com a maior quantidade de municípios beneficiados pelas águas do Rio São Francisco transportadas pelo Ramal do Apodi: são 32 cidades, com população estimada em 478 mil pessoas.

A porta de entrada será Major Sales, de onde segue para o Rio Apodi, que banha Mossoró, segundo maior município do estado e importante polo regional do Nordeste.









BARRAGEM POÇO DE VARAS

Também nesta quinta-feira, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) assinou a Ordem de Serviço para a revisão do Projeto Executivo da Barragem Poço de Varas (Rio Encanto), localizada no município de Coronel João Pessoa, também no Rio Grande do Norte.

O projeto original foi elaborado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em 2011 e precisa passar por atualização do levantamento cadastral e estudos ambientais. O investimento federal nesta primeira etapa será de R$ 1,07 milhão.

A barragem vai beneficiar 42,4 mil pessoas com abastecimento de água, além de contribuir com pequena irrigação, piscicultura e lazer. Os municípios atendidos pelo empreendimento serão Venha Ver, São Miguel, Encanto, Doutor Severiano e Coronel João Pessoa. O barramento terá capacidade de acumular 25,8 milhões de m³ de água.

Confira os municípios beneficiados pelo Ramal do Apodi

Rio Grande do Norte - 32 municípios

Água Nova

Alexandria

Antônio Martins

Apodi

Felipe Guerra

Frutuoso Gomes

Governador Dix-Sept Rosado

Itaú

João Dias

José da Penha

Lucrécia

Luís Gomes

Major Sales

Marcelino Vieira

Martins

Mossoró

Olho-d’Água do Borges

Paraná

Pau dos Ferros

Pilões

Portalegre

Rafael Fernandes

Riacho da Cruz

Riacho de Santana

Rodolfo Fernandes

São Francisco do Oeste

Serrinha dos Pintos

Severiano Melo

Taboleiro Grande

Tenente Ananias

Umarizal

Viçosa

Paraíba - 13 municípios

Bernardino Batista

Bom Jesus

Cachoeira dos Índios

Joca Claudino (Santarém)

Lastro

Poço Dantas

Poço de José de Moura

Santa Cruz

Santa Helena

São Francisco

São João do Rio do Peixe

Triunfo

Uiraúna

Ceará - 9 municípios

Aurora

Baixio

Cedro

Farias Brito

Granjeiro

Ipaumirim

Lavras da Mangabeira

Umari

Várzea Alegre