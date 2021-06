Polícia Militar registra homicídios nas cidade de Itaú de Serra do Mel

A Polícia Militar registrou dois crimes de homicídio na noite desta quinta-feira (24), sendo um no município de Itaú, na região do Alto Oeste, e outro em Serra do Mel, na Costa Branca do RN.

No primeiro caso, a vítima foi identificada como Ana Paula Pereira Carvalho. O crime aconteceu dentro da casa da mulher, localizada no Alto do Cemitério Nossa Senhora das Dores.

De acordo com informações do comandante do destacamento da PM no município, Sargento Ranilson, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta tipo Broz, usando jaquetas camufladas. Eles invadiram a casa e efetuaram diversos disparos de pistola calibre .380 contra Paulinha, fundindo em seguida.

O comandante afirmou que a PM segue fazendo diligências pelas redondezas à procura dos suspeitos, mas até a manhã desta sexta-feira (25), eles não haviam sido encontrados. A PM também desconhece a motivação do crime.

O corpo de Paulinha foi removido para a sede do Itep em Pau dos Ferros.

SERRA DO MEL

Já em Serra do Mel, Samuel Araújo Soares, 23 anos, foi morto em via pública, na rua Antônia Arruda da Silva, na Vila Brasília.

Quando a viatura da PM chegou ao local, o rapaz já estava sem vida, estirado no chão. As pessoas não quiseram comentar o crime.

No entanto, sabe-se que Samuel estava na rua quando foi surpreendido pelos suspeitos, que se aproximaram em um veículo tipo Gol, efetuaram vários disparos de escopeta calibre 12 contra ele e fugiram em seguida.

O corpo de Samuel foi removido para o Itep de Mossoró. Assim como no caso de Itaú, não hpa informações sobre o que teria motivado o assassinato do rapaz.

Os crimes serão investigados pela Polícia Civil.