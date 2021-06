Prefeitura vai distribuir polpa de frutas, mel e castanha na Serra do Mel

De acordo com a secretária da pasta, Andréia Vicente, os recursos aplicados na compra são os remanescentes do ano passado, da ordem de R$ 60 mil.

No dia de ontem, 24 de junho, a Secretaria Municipal de Agricultura de Serra do Mel, recebeu os produtos da Agricultura Familiar, que foram adquiridos através do programa Compra Direta.

Entre os produtos adquiridos aos produtos locais, estão polpa de frutas, mel e castanha e serão distribuídos entre as entidades do município de Serra do Mel.

“A ação é importante tanto para os produtores locais, quanto para as famílias que recebem os produtos, principalmente nesse período de pandemia”, enfatizou a secretária Andréia Veras.

O município de Serra do Mel tem aproximadamente 12 mil habitantes, divididos em 21 vidas, sendo que duas (Vila Brasília e Rio Grande do Norte), ficam na região central. É a sede do município.

com solo fértil, isolação ótima o município da Serra do Mel foi projetado a década de 70 e instituído na década mais de 1.200 famílias. Os 22 lotes somando mais de 2,4 milhões de cajueiros.

O objetivo do governo do Estado, na época, era produzir na Serra do Mel matéria prima (castanha e caju) para gerar emprego e renda, promovendo, assim, o desenvolvimento da região.

No dias atuais, o município se desenvolve bem, enfrentando dificuldades apenas em seu abastecimento de água e alguns setores devido as percalços causados pela pandemia do novo coronavírus.

Ações como esta realizada pela Prefeitura Municipal contribui para amenizar o quadro de aperto vivido pelos colonos da Serra do Mel, não só da área urbana, mas também da zona rural.