Polícia registra a octogésima Conduta Violenta Letal Intencional em 2021

Na noite deste domingo, 27, a Polícia Militar registrou a octogésima Conduta Violenta Letal e Intencional no município de Mossoró neste ano de 2021.

O assassinato aconteceu perto do Mercadinho do Total, na Favela do Fio, zona oeste da cidade de Mossoró, após alguns dias de trégua na onda de assassinatos.

A vítima foi Francisco Itaécio Galvão, de 28 anos. Segundo o site Passando na Hora, os assassinos estavam um carro e teriam efetuados mais de dez tiros no local.

O corpo de Itaécio Galvão, que já passou pelo sistema prisional do Rio Grande do Norte, foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP).

O caso, assim como centenas de outros, será investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, que tem poucos policiais para investigar tantos crimes.