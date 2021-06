Adolescente é morta a tiros na cidade de Assu; marido é o principal suspeito

Uma adolescente de 15 anos foi assassinada neste domingo (27), no bairro Parati 2000, localizado no município de Assu.

Maria Letícia da Costa, de 15 anos, foi morta com um disparo de arma de fogo e o corpo dela foi deixado em cima da cama, na casa onde ela morava com o marido. O homem, identificado apenas como Wesley, é o principal suspeito.

De acordo com informações da Polícia Militar de Assu, uma viatura foi acionada ao local por volta das 21h.

Uma tia de Letícia teria sido informada que o portão e as portas da casa da jovem estavam abertas e pediu que o filho fosse verificar se tinha ocorrido algum problema. Chegando lá, o rapaz encontrou o corpo da adolescente e acionou a PM.

O marido da vítima não foi encontrado. A PM informou, ainda, que a família não comentou se há histórico de violência doméstica na relação do casal e que, inclusive, Letícia havia comemorado o aniversário de 15 anos no sábado (26) e estava acompanhada do marido, aparentando que estava tudo bem entre eles.

O corpo de Letícia foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde será necropsiado e liberado para sepultamento. A Polícia Civil vai investigar o caso.