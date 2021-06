Mossoroense suspeito de assalto a banco morre em confronto com a PM da PB

Um mossoroense, identificado como Thiago Henrique de Souza Silva, foi morto em confronto com a Polícia da Paraíba. A troca de tiros aconteceu durante uma abordagem policial, na BR-230, em Campina Grande, na noite deste domingo (27).

Além de Thiago, também morreram Aldair José Vieira, 43 anos, e José Simões de Oliveira, 44 anos. O mossoroense usava uma identidade falsa em nome de Vanderley Pereira Batista, quando foi morto.

Os três eram suspeitos de integrar um grupo especializado em ataques a bancos. A ação aconteceu na noite deste domingo, quando o grupo chegava à cidade de Campina Grande, houve intensa troca de tiros e os três criminosos que ocupavam um carro da marca Gol foram atingidos. Eles ainda foram socorridos e levados ao Hospital de Trauma de Campina Grande, mas vieram a óbito.

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta segunda-feira (28) o delegado Vítor Melo, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado de João Pessoa, disse que os criminosos tinham alugado uma casa em João Pessoa para servir de sede para o grupo.

“As investigações começaram no início deste ano e eles vinham sendo monitorados pela Polícia Civil. Identificamos que os bandidos alugaram uma casa no Valentina Figueiredo, Zona Sul de João Pessoa, de onde planejavam ações como assalto a bancos e ataque a carros fortes que seriam realizadas na Capital, em Campina Grande e no Sertão do estado”, revelou o delegado Vítor Melo.

Ele disse ainda que os criminosos que vieram à óbito já respondiam a vários processos na Justiça por assaltos a banco, inclusive três ataques que ocorreram em João Pessoa no ano de 2013.

SUSPEITOS FIZERAM REFÉM

As equipes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado estavam de campana na manhã de ontem quando visualizaram os criminosos que chegaram no veículo Gol de cor branca e partiram em direção a Campina Grande.

Para surpresa dos suspeitos, eles se depararam próximo à entrada de Campina com uma blitz da Polícia Militar.

“Para tentar fugir da PM jogaram o carro por cima dos policiais e empreenderam fuga. Nessa fuga, capotaram o veículo e se esconderam no meio do mato, tomando um agricultor como refém até que outra parte do grupo viesse fazer o resgate no início da noite. Nossas equipes perceberam quando eles saíram do mato em direção à Campina Grande e iniciou-se uma perseguição”, relatou o delegado.

Toda a ação aconteceu já na cidade de Campina Grande, quando os criminosos conseguiram atingir a viatura da Polícia e houve troca de tiros.

“Ao entrar em Campina Grande, eles começaram a atirar contra a Polícia e nessa troca de tiros os três integrantes do grupo vieram a óbito. De acordo com as nossas investigações, eles estavam se preparando para realizar assaltos em João Pessoa, Campina e também na região do Sertão do estado”, finalizou Vitor Melo.