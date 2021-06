Isolda apresenta pleitos para beneficiar Mossoró na área da educação

Com foco na educação, a deputada estadual Isolda Dantas (PT) apresentou três requerimentos para beneficiar a população de Mossoró e municípios vizinhos. Dois contemplam a Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre, em Mossoró.

O primeiro, encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC/RN), solicita providências para viabilizar a construção de quadra de esportes para a escola, e o segundo solicita providências para viabilizar a ampliação de laboratório de informática e retorno do curso profissionalizante em informática na Escola Estadual Professor José de Freitas Nobre.

“É importante ressaltar que o equipamento quadra de esportes em uma unidade escolar, e em boas condições de uso, é um instrumento pedagógico capaz de agregar valor à educação e à formação pessoal para a cidadania”, destaca a deputada enquanto justifica o pleito.

Sobre a segunda solicitação, Isolda Dantas destaca que, a referida escola contava com um curso profissionalizante em informática que foi interrompido em virtude de não haver mais capacidade de oferta em razão do laboratório de informática.

“O laboratório tem papel fundamental na garantia do acesso dos alunos à tecnologia e à informação, sendo parte essencial de qualquer escola pública”, afirma.

Por fim, a parlamentar solicita, com base no interesse de estudantes e entusiastas das artes cênicas, a instalação do curso de Artes Cênicas Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

“O curso de Artes Cênicas é importantíssimo para os e as fazedoras de arte e cultura, sendo fundamental a sua oferta para o desenvolvimento das manifestações artísticas nas suas mais diversas expressões, seja no teatro, na dança, na música”, defendeu.