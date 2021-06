Prefeito incentiva investimento de R$ 1,5 milhão para gerar de 60 empregos diretos

O prefeito Dr. Artur Vale iniciou nesta segunda-feira (28) tratativas para a instalação de fábricas de espumas e de colchões em Governador Dix-Sept Rosado. O Chefe do Executivo visitou as empresas Potiguar Espumas e Potiflex, em Mossoró.

Acompanhado dos ex-prefeitos Adail Vale e Gilberto Martins, Dr. Artur foi recebido pelos empresários Cledeilson Ferreira e Bevenuto Neto, que apresentaram intenções de se instalarem em Governador Dix-Sept Rosado, inclusive já com a compra de um terreno de 10 hectares na cidade.



Durante as conversas, o prefeito se comprometeu com contrapartidas para assegurar a transferência das empresas, incluindo perfuração de um poço e a construção de acesso com pavimentação a paralelepípedo.



Segundo Cledeilson Ferreira, a previsão é de um investimento entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão, com a geração inicial de até 60 empregos diretos. Se tudo ocorrer dentro do esperado, as obras devem ser iniciadas até o final do ano.



Com a produção de espumas e de colchões, as Potiguar Espumas e Potiflex atuam nos mercados do RN, CE e PB e estão se expandindo para outros estados, tendo a necessidade de ampliar o seu espaço de produção.





Capacitando mão de obra, gerando empregos e renda





O caminho para atrair novos empreendimentos, é capacitar a mão de obra da população, em especial dos mais jovens. Neste sentido, o prefeito Artur Vale participou esta semana de reunião no SENAC, em Mossoró, buscando parcerias para ministrar cursos em Governador Dix sept Rosado.

Acompanhado do ex-prefeito Adail Vale, Dr. Artur foi recebido por Benjamin Garcia (Gerente do Senac Mossoró) e Savio Saraiva (Consultor Comercial). O diretor da Fecomércio RN (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte), Michelson Frota também participou do encontro.

Na oportunidade, o Senac apresentou o seu portfólio de cursos ao prefeito, se destacando os voltados para a profissionalização nas áreas da beleza e gastronomia.

Dr. Artur Vale elencou alguns cursos que considerou importante que sejam disponibilizados aos dixseptienses e solicitou orçamentos ao Senac para posterior definição.