No RN 27 mil pessoas não tomaram a segunda dose contra a Covid

Segundo levantamento da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) divulgados nesta terça-feira (29), quase 27 mil pessoas ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte.

Só na 2ª Região de Saúde, (II URSAP), que compreende Mossoró e mais 14 municípios da região Oeste, 2.699 pessoas estão em atraso com a segunda dose.

A Sesap está intensificando a atuação junto aos municípios potiguares para mobilizar a população que ainda não buscou os postos para tomar a segunda dose da vacina contra a covid 19.

De acordo com a subsecretária de planejamento e gestão da Sesap, Lyane Ramalho, a orientação é que os municípios façam a busca ativa daqueles que não registraram a aplicação da segunda dose. “Esse trabalho será a nossa prioridade, estaremos durante essa semana fazendo a busca ativa e teremos reuniões com as apoiadoras das Regionais de Saúde para intensificar o trabalho com os municípios”.

Outra preocupação a pasta, é com o subregistro da aplicação das doses, que pode estar contribuindo para elevar o número de pessoas que constam no sistema RN Mais Vacina com o esquema vacinal incompleto. “Precisamos zerar esses números ou no mínimo entender por que ainda existem”, explica a subsecretária.

Foram realizadas reuniões virtuais com secretários municipais de saúde, equipes técnicas de imunização, coordenadores da atenção primária em Saúde de todas as cidades, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RN (Cosems-RN), membros do Ministério Público e dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde para otimizar o processo da vacinação, inclusive em relação à inserção de dados no sistema após a aplicação de doses das vacinas contra a Covid-19.

Para a população, fica o apelo para que fiquem atentos às datas de tomada da segunda dose da vacina. “Queremos deixar o nosso chamamento para que a população não deixe de tomar a segunda dose, pois só assim estará completando a imunização”, conclui.