Corpo encontrado no Santa Helena, em Mossoró; PM também registra homicídio em Dix-sept Rosado

O corpo de um adolescente foi encontrado pela Polícia Militar de Mossoró, na manhã desta terça-feira (28), em uma região de mata fechada do Conjunto Santa Helena.



A vítima é Vanderson Mycael da Silva Pereira, de 17 anos. O corpo do adolescente foi reconhecido pela avó, que esteve no local e identificou o neto pelas roupas e por uma tatuagem que ele tinha no pescoço.

O corpo já estava em avançado estado de decomposição. Segundo a avó do rapaz, ele saiu de casa na noite do sábado (26) e não havia mais sido visto.

De acordo com o perito do Itep, Dênis Orosco, no local foi possível identificar uma perfuração na região do crânio e uma fratura em uma das pernas.

Ainda segundo o perito, possivelmente Vanderson foi morto em outro local e teve o corpo desovado no matagal, visto que não havia marcas de sangue nas proximidades.

O delegado Alex Vagner disse que será difícil encontrar testemunhas que possam ajudar no caso, visto que havia dias que o adolescente estava desaparecido e o local onde foi encontrado é de difícil acesso.

No entanto, afirmou que haverá uma investigação histórica, para que possa descobrir eventuais desavenças e, a partir daí, desenvolver uma linha de investigação.

O corpo de Vanderson foi removido para a sede do Itep, onde será necropsiado e liberado para sepultamento.





HOMICÍDIO EM GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

Já no município de Governador Dix-sept Rosado, a vítima foi identificada apenas como “Igor”. Ele estava em um Lava-Jato quando foi surpreendido por suspeitos que chegaram ao local armados.

O crime aconteceu por volta das 11h20. O homem ainda teria tentado fugir dos atiradores, mas foi perseguido e morto com disparos na região da cabeça.

O Itep de Mossoró foi acionado para realizar a remoção do corpo. A Polícia Civil vai investigar o caso.