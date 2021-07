Inmet emite alerta de chuvas intensas em Mossoró e mais 45 cidades do RN

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas em 46 cidades do Rio Grande do Norte a partir das 21h desta terça-feira (29) até 11h da quarta (30).

Mossoró está na lista de municípios que segundo o órgão, terão chuvas classificadas como "perigo potencial", a segunda numa escala de quatro níveis e podem chegar a 20 a 30 milímetros por hora ou até a 50 milímetros por dia, mas há um baixo risco de alagamentos e possibilidade de pequenos deslizamentos, em locais que contém com esse tipo de área.

O instituto recomenda evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados na tomada.

Caso seja necessário, o órgão diz que devem ser acionados a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Além do Rio Grande do Norte, as chuvas também atingem cidades de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão.

Veja lista com os municípios

Alto do Rodrigues, Areia Branca, Arez, Assu, Baraúna, Baía Formosa, Caiçara do Norte, Canguaretama, Carnaubais, Ceará-Mirim, Extremoz, Galinhos, Goianinha, Grossos, Guamaré, Ielmo Marinho, Jandaíra, João Câmara, Macau, Macaíba, Maxaranguape, Monte Alegre, Mossoró, Natal, Nísia Floresta, Parazinho, Parnamirim, Pedra Grande, Pedro Avelino, Pedro Velho, Pendências, Porto do Mangue, Poço Grande, Pureza, Rio do Fogo, Senador Georgino Avelino, Serra do Mel, São Bento do Norte, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, São Miguel do Gostoso, Taipu, Tibau, Tibau do Sul, Touros e Vila Flor.