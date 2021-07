Corpo de homem é encontrado em terreno baldio no Redenção, em Mossoró

O caso aconteceu na noite desta terça-feira (29). A vítima não estava portando documento de identificação, apenas um certificado do Senai, em nome de Raimundo Bezerra da Cruz, natural do estado do Ceará, de 60 anos. No local não foram identificadas marcas de violência que apontem para um homicídio. O corpo foi removido para exames no Itep.