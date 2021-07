Vacinas que chegaram ao RN nesta quarta serão destinadas a primeira dose. O lote com 67 mil vacinas da Astrazeneca chegou no final da manhã desta quarta-feira (30). A Sesap disse que está organizando a distribuição das vacinas, para que as doses cheguem o mais rápido possível aos municípios. Informou, ainda, que um novo lote de vacinas da Pfizer, com 17.5050 doses, está previsto para chegar na manhã desta quinta-feira (1º).

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) do Rio Grande do Norte recebeu, no fim da manhã desta quarta-feira (30), um lote com 67 mil vacinas.

As doses são do imunizante AstraZeneca/Fiocruz e serão todas destinadas às primeiras doses, em especial dos públicos por faixa etária, ampliando o início do processo vacinal entre os potiguares.

A Sesap, por meio de sua equipe da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat), já está organizando a distribuição das vacinas, para que as doses cheguem o mais rápido possível aos municípios.

Ainda na manhã desta quinta-feira (1°), o RN deverá ter mais um novo carregamento de vacinas. De acordo com o Ministério da Saúde, são mais 17.550 unidades da Pfizer, também destinadas à primeira dose.

Recentemente, o estado ultrapassou a marca do milhão de pessoas que receberam ao menos uma dose de proteção contra a Covid-19 e mais de 400 mil potiguares totalmente vacinados, de acordo com a plataforma RN+ Vacina.